«Произошло изменение политики». Пентагон официально подтвердил разрешение Украине на удары ATACMS вглубь России

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь российской территории ракетами ATACMS, ранее выданное американским правительством, официально подтвердили в Пентагоне вечером во вторник, 26 ноября.
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