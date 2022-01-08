Анекдот Норкина звучит как пророчество

Предновогодний эфир "Места встречи" был посвящён прогнозам на следующий год. Гости вместе с ведущими пытались выяснить, какое предсказание на 2022-й содержит план Ротшильда и что стоит за словами Билла Гейтса, грозящего человечеству новой болезнью.