Хам-Кам – Тромсе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Норвегии 7 июля

В воскресенье, 7 июля, сыграют Хам-Кам и Тромсе в рамках Чемпионата Норвегии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Briskeby Arena Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.