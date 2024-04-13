"Украина — це не Россия" наглядно

VG

Vasily Golov

9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины был принят закон о декоммунизации.Сносили все советское.Но 5 АЭС оставили,ГТС сохранили и получали по 3 млрд$ /год за транзит газ Это примерно 60 млрд$./Экспорт э\энергии от советских АЭС давал неплохие доллары. Выходцы от Украины рулили СССР.От Троцкого,Кагановича до маршалов Гречко и Малиновский.Хрущев и Брежнев занимались халявным развратом УССР и населения.Бюджет УССР получал по 1,7 млрд руб от СССР для выравнивания обеспеченности расходов на душу населения.Забирал от РСФСР и делил. Ныне население развращает Евросоюз.200млрд незаработанных долларов уже получили.Часть на войну,часть в бюджет независимого государства,часть для воровства.В этом Украина не Россия.