Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Украина — це не Россия" наглядно

"Украина — це не Россия" наглядно

Вслед за "Буштыром" полностью утилизировано "Триполье" "Минус 20% теплогенерации!" Трипольская ТЭС - самая мощная ТЭС в Кыювской обл.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=EEtp-_jFs-A
Совет Безопасности ООН , Небензя: Следы Крокуса ведут в Киев Украина вовлечена
YouTube
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11 час.
VG
Vasily Golov
9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины был принят закон о декоммунизации.Сносили все советское.Но 5 АЭС оставили,ГТС сохранили и получали по 3 млрд$ /год за транзит газ Это примерно 60 млрд$./Экспорт э\энергии от советских АЭС давал неплохие доллары. Выходцы от Украины рулили СССР.От Троцкого,Кагановича до маршалов Гречко и Малиновский.Хрущев и Брежнев занимались халявным развратом УССР и населения.Бюджет УССР получал по 1,7 млрд руб от СССР для выравнивания обеспеченности расходов на душу населения.Забирал от РСФСР и делил. Ныне население развращает Евросоюз.200млрд незаработанных долларов уже получили.Часть на войну,часть в бюджет независимого государства,часть для воровства.В этом Украина не Россия.
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10 час.
Tania Еременко
Куев Кукуев  надо снести с лица земли, начиная с Банковой. И войне конец!
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8 час.

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