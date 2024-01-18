Китайские банки перестали проводить с Россией платежи в долларах

«Известия»: банки КНР в декабре перестали проводить с Россией платежи в долларах После ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023 года многие китайские банки перестали проводить любые платежи в долларах с Россией.
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