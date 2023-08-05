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Не, ну а что?

Не, ну а что?

Кошкин Сибиряк Мы ознакомились с последними рацпредложениями от партии "Справедливая Россия" в целом и от конкретного депутата Кузнецова в частности и задались вопросом: а не случился ли у неуважаемых депутатов от СР летальный передоз ухи в организмах? А чего мелочиться-то? А давайте обложим всех граждан "старых регионов" отдельным налогом в пользу граждан регионов новых? А ещё лучше, предоставим каждому "новому гражданину" по паре-тройке рабов из граждан "старых".

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Комментарии
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Сергей Лепехов
В сталинском СССР никаких Госдум не было - и был железный порядок. В сегодняшней России есть Госдума, Совет Федерации и бог знает сколько ещё всего - и где хоть видимость хоть какого-то порядка?..
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2 час.
Евгения Болотова
интересно на какие они шиши собираются украину возводить, если всё бабло им уходи в зарплаты, премии и доплаты? или сво это просто игра в ты мне я - тебе...
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2 час.
г
галина
Нашим депутатам вообще не надо платить зарплату. Не за что. Нужно, чтобы эта должность просто была почетной и без зарплаты, как это было при царе. А то эти депутаты съедают все деньги, на которые можно было вылечить всех наших детей.
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1 час.

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