Не, ну а что?

Сергей Лепехов В сталинском СССР никаких Госдум не было - и был железный порядок. В сегодняшней России есть Госдума, Совет Федерации и бог знает сколько ещё всего - и где хоть видимость хоть какого-то порядка?..

Евгения Болотова интересно на какие они шиши собираются украину возводить, если всё бабло им уходи в зарплаты, премии и доплаты? или сво это просто игра в ты мне я - тебе...