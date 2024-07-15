CNN: аудиоэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех видов оружия

Аудиоэкспертиза в ходе расследования покушения на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании показала, что в политика стреляли по меньшей мере из трех видов оружия, при этом, по версии ФБР, подозреваемый действовал один.
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