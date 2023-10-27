Жительница Марьиной рощи придумала видеопроект «Реальные библиотекари»

Роза Амбарян из Марьиной рощи — библиотекарь, Саша Руж из Отрадного — актёр театра и кино. Они придумали видеопроект #РеальныеБиблиотекари — пародию на известную новозеландскую комедию «Реальные упыри» режиссёров Джемейна Клемента и Тайки Вайтити.