Жительница Марьиной рощи придумала видеопроект «Реальные библиотекари»

Роза Амбарян из Марьиной рощи — библиотекарь, Саша Руж из Отрадного — актёр театра и кино. Они придумали видеопроект #РеальныеБиблиотекари — пародию на известную новозеландскую комедию «Реальные упыри» режиссёров Джемейна Клемента и Тайки Вайтити.
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