МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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  • Ольга Ершова
    А  о геноциде славян еврейскими комиссарами  они рассказывать когда будут? Всего-то 100 лет прошло.  --  "Как свидете...В музее на Образц...

Жительница Марьиной рощи придумала видеопроект «Реальные библиотекари»

Роза Амбарян из Марьиной рощи — библиотекарь, Саша Руж из Отрадного — актёр театра и кино. Они придумали видеопроект #РеальныеБиблиотекари — пародию на известную новозеландскую комедию «Реальные упыри» режиссёров Джемейна Клемента и Тайки Вайтити.

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