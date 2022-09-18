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Байдена обвинили в "газлайтинге" американцев

Байдена обвинили в "газлайтинге" американцев

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Джо Байден занимается "газлайтингом" простым граждан страны. Он пытается заставить их поверить в том, что в стране нет кризиса, который на самом деле бушует, заявил в эфире Fox News ведущий Брайан Килмид.

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