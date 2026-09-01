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Царьград

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КРДВ объявила: комбинат на Милькане достигнет мощности в 2032

КРДВ объявила: комбинат на Милькане достигнет мощности в 2032

Горно-обогатительный комбинат на Мильканском месторождении в Хабаровском крае достигнет проектной мощности в 2032 году.

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