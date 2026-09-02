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Комитет ГД предлагает разработать новые меры стимулирования для работы в районах Крайнего Севера

Комитет ГД предлагает разработать новые меры стимулирования для работы в районах Крайнего Севера

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики обратился в Правительство с предложением разработать новые меры стимулирования сотрудников территориальных органов министерств и ведомств для работы в районах Крайнего Севера.

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