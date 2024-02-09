Вещь недели: зубной протез Уинстона Черчилля

В Великобритании на аукционе продали вставную челюсть Черчилля. За сколько купили зубной протез, какие проблемы с зубами были у британского премьер-министра и что еще из его вещей продают на аукционах — в материале «Сноба».
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