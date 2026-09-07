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Царьград

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Владимир Васенин: детям до 14 лет потребуется свидетельство о рождении

Владимир Васенин: детям до 14 лет потребуется свидетельство о рождении

Владимир Васенин из МВД России сообщил, что детям до 14 лет для путешествий по России необходимо иметь оригинал свидетельства о рождении.

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