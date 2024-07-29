Как на Алтае завершили Шукшинский кинофестиваль и кто получил награды?

Закрытие фестиваля прошло 26 июля на горе Пикет Закрытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Сростках / Фото: Евгения Савина 27 июля в селе Сростки на горе Пикет прошла церемония закрытия XXVI Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".
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