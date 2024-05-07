Внутри ЕС раскол из-за России

Одно из изданий Германии пишет, что в ЕС случился раскол из-за разногласий стран по поводу присутствия на инаугурации Президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Российскую газету».
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