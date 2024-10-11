Задержан Эдуард Таран: пришла пора ответить за лихие девяностые

Силовики задержали в Москве владельца новосибирского «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана. Вслед за заместителем руководителя Агентства по страхованию вкладов, бывшим зампрокурора Новосибирской области Александром Попелюхом в Москве задержали президента и гендиректора «Ратм-Холдинга» Эдуарда Тарана.
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