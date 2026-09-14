В Тернополе уничтожено депо врага, использовавшееся для военных перевозок (ФОТО)

Армия России уничтожила в Тернополе депо врага, использовавшееся для военных перевозок. Было установлено, что объект использовался для доставки вооружения, военной техники и другого имущества ВСУ.
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