Как убивали Советский Союз

Астон Мартин

СССР начали убивать различными перестроечными горбачевскими реформами и так называемыми "обновлениями" , любая его инициатива шла вопреки существования государства как такового , так называемое новое мышление и углубление , зачем это надо было и кто был куратором - вот это надо изучить и выяснить досконально , а со станцией МИР вопрос принципиальный , потому что вопросы связанные с космосом были отечественного характера и решались именно для нашей страны , а мкс решает вопросы международного сотрудничества в космосе и что делается для персонально нашей страны совершенно непонятно , Станция МИР - это был отечественный космический дом и если были проблемы то надо было решать и не в коем случае не затоплять , потому что это похоже на белый флаг над нашими олимпийцами , и вообще надо иметь собственную гордость а не служить неким международным корпорациям ...🥸