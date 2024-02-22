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Как убивали Советский Союз

Как убивали Советский Союз

Как убивали Советский Союз Oлимпийcкий мишкa кaк cимвoл и oбepeг лeтних Oлимпийcких игp 1980 гoдa в Москве Информационная война Холодная война – была в первую очередь информационной войной.

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Комментарии
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Астон Мартин
СССР начали убивать различными перестроечными горбачевскими реформами и так называемыми &quot;обновлениями&quot; , любая его инициатива шла вопреки существования государства как такового , так называемое новое мышление и углубление , зачем это надо было и кто был куратором - вот это надо изучить и выяснить досконально , а со станцией МИР вопрос принципиальный , потому что вопросы связанные с космосом были отечественного характера и решались именно для нашей страны , а мкс решает вопросы международного сотрудничества в космосе и что делается для персонально нашей страны совершенно непонятно , Станция МИР - это был отечественный космический дом и если были проблемы то надо было решать и не в коем случае не затоплять , потому что это похоже на белый флаг над нашими олимпийцами , и вообще надо иметь собственную гордость а не служить неким международным корпорациям ...🥸
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12 час.
Traveller
Какой интересный национальный состав у всех &quot;правозащитничков&quot;... 😷
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9 час.

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