Как убивали Советский Союз Oлимпийcкий мишкa кaк cимвoл и oбepeг лeтних Oлимпийcких игp 1980 гoдa в Москве Информационная война Холодная война – была в первую очередь информационной войной.
Как убивали Советский Союз
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
СССР начали убивать различными перестроечными горбачевскими реформами и так называемыми "обновлениями" , любая его инициатива шла вопреки существования государства как такового , так называемое новое мышление и углубление , зачем это надо было и кто был куратором - вот это надо изучить и выяснить досконально , а со станцией МИР вопрос принципиальный , потому что вопросы связанные с космосом были отечественного характера и решались именно для нашей страны , а мкс решает вопросы международного сотрудничества в космосе и что делается для персонально нашей страны совершенно непонятно , Станция МИР - это был отечественный космический дом и если были проблемы то надо было решать и не в коем случае не затоплять , потому что это похоже на белый флаг над нашими олимпийцами , и вообще надо иметь собственную гордость а не служить неким международным корпорациям ...🥸
Ответить
12 час.
Traveller
Какой интересный национальный состав у всех "правозащитничков"... 😷
Ответить
9 час.
Свежие комментарии