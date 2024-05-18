Спецталон для сладкой жизни

ОРУД, ГАИ, ДПС, ГИБДД… - кто из автомобилистов не вздрагивал от ужаса, услыхав внезапно эти чудовищные для водительского уха аббревиатуры? И ведь обоснованных поводов к панической атаке у рядового владельца иного ржавого «Москвича» или «Жигулёнка» как было когда-то, так и сегодня осталось предостаточно… Железный конь вместо крестьянской лошадки? Кошмарить своими карательными возможностями тех, кто садится за баранку авто, гаишники начали ещё в далеких «двадцатых».
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