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Андерсон о выходе в финал в Ньюпорте: «Знал, что мне нужен полуфинал, чтобы попасть в основу US Open»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» Кевин Андерсон прокомментировал то, что на этой неделе вышел в финал в Ньюпорте, попав в основную сетку по wild card.

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