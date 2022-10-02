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Помогающая расселять украинских беженцев в Британии организация сократила работу

Помогающая расселять украинских беженцев в Британии организация сократила работу

  Британская благотворительная организация Refugees at Home сокращает работу Благотворительная организация Refugees at Home, помогающая властям Великобритании с расселением беженцев  Британская благотворительная организация Refugees at Home сокращает работу Благотворительная организация Refugees at Home, помогающая властям Великобритании с расселением беженцев из Украины после того, как тех выселяли из первоначально предоставленного временного жилья, сокращает работу, сообщает The Guardian.

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