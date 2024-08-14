В столице России появился неоднозначный плакат: «Украина, вперед на Москву!»

ВИ

Виктория Иванова

"нaпpaвлeннοй нa тο, чтοбы выɜвaть у мοcκвичeй нeнaвиcть κ мигpaнтaм" Они сами, своим поведением, уже, давно вызвали ненависть и в эти, хитровыдуманные (если не сказать хуже), акции, якобы, в поддержку России, я не ВЕРЮ!