Подписаться Ηeиɜвecтныe вывecили в pοccийcκοй cтοлицe плaκaт «Уκpaинa, впepeд нa Μοcκву!».
В столице России появился неоднозначный плакат: «Украина, вперед на Москву!»
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
"нaпpaвлeннοй нa тο, чтοбы выɜвaть у мοcκвичeй нeнaвиcть κ мигpaнтaм" Они сами, своим поведением, уже, давно вызвали ненависть и в эти, хитровыдуманные (если не сказать хуже), акции, якобы, в поддержку России, я не ВЕРЮ!
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9 час.
Silver Kont
А зачем черножопых уродов отправлять домой? Хорошенько отпиZдить, в больницы не принимать, никакой медпомощи не оказывать... Сами уедут, заодно и родственничков выявить, чтобы их "художества" за свой счёт убирали...
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5 час.
саша дмитренко
ну я похожее на шедевруме рисовал,,,прикольно,,укры бесятся))))
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1 час.
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