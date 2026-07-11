Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Уходя к молодой любовнице, муж потребовал отдать ему автомобиль. Я не сопротивлялась и сразу отдала ключи, однако уже через месяц он лично пригнал машину обратно.

Уходя к молодой любовнице, муж потребовал отдать ему автомобиль. Я не сопротивлялась и сразу отдала ключи, однако уже через месяц он лично пригнал машину обратно.

Марина протянула ключи, и Алексей схватил их с такой поспешностью, словно опасался, что она в последний момент передумает.

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Комментарии
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ВераВерная
Зачем было Марине свою машину мужу отдавать? Чтоб в итоге получить её с помятым крылом, убитой подвеской, грязную и просевшую? Не понять мне таких подвигов...
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4 н.
ВИ
Виктория Иванова
&quot;У калитки стояла ее машина – грязная, с помятым крылом, которого раньше не было.&quot; ??? Понятно, крыла не было, но ароматный чай был. Скоро появится холостой, молчаливый, рукастый сосед. 😏
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4 н.