Bloomberg: за два месяца на администрацию Дональда Трампа подали более 150 исков

Большинство жалоб связаны с ужесточением миграционной политики В течение первых двух месяцев своего пребывания на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными разбирательствами.
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