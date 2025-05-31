В Анадыре проводится проверка по факту нападения собак на ребенка

В городе Анадырь началась доследственная проверка по факту нападения собак на несовершеннолетнего. Об этом 31 мая сообщило Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по Чукотскому автономному округу (АО) в своем Telegram-канале.
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