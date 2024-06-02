Махачев превзошел Нурмагомедова по количеству побед в UFC

Боец Ислам Махачев доказал свое превосходство на ринге, защитив чемпионский титул UFC в легком весе. Это стало его 14-й победой подряд в лиге, чем Махачев превзошел достижение Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру на серии 13 побед.
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