Махачев превзошел Нурмагомедова по количеству побед в UFC

Боец Ислам Махачев доказал свое превосходство на ринге, защитив чемпионский титул UFC в легком весе. Это стало его 14-й победой подряд в лиге, чем Махачев превзошел достижение Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру на серии 13 побед.