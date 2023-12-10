В Татарстане снизилось производство молока в личных хозяйствах

В Татарстане с января по октябрь текущего года произошло сокращение производства скота и птицы на убой, молока и яиц в личных хозяйствах на 4,8%, 0,9% и 1,5% соответственно по сравнению с предыдущим годом.
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