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19 декабря Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России отмечает День своего образования

19 декабря Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России отмечает День своего образования

Предшественник ФГКУ «ВНИИ МВД России» – Научно-исследовательский институт криминалистики – был создан 19 декабря 1945 года.

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