Прокуратура Могилевской области усилила надзор в сфере пожарной безопасности.

Фото Генпрокуратуры12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области из-за ухудшения состояния пожарной безопасности приняла организационные и практические меры для усиления надзора в этой сфере.
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