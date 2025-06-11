Клеопатра: царица без прикрас – между мифом и реальностью

Ореол неотразимости: как рождался миф о роковой соблазнительнице Фигура Клеопатры VII Филопатор, последней царицы эллинистического Египта, окутана столь плотным туманом легенд, что разглядеть за ним подлинное лицо правительницы – задача не из лёгких.
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