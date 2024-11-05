В суде рассмотрели дело о травле профсоюзного лидера

В карельских профсоюзах продолжается выяснение отношений Председатель карельского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев на протяжении года судился с Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия, отстаивая свою репутацию.