В суде рассмотрели дело о травле профсоюзного лидера

В карельских профсоюзах продолжается выяснение отношений Председатель карельского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев на протяжении года судился с Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия, отстаивая свою репутацию.
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