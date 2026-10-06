Пульмонолог предостерег от распространенных ошибок при лечении кашля у детей

При появлении кашля у ребенка родители нередко прибегают к популярным домашним методам, таким как ингаляции или прием сиропов, которые могут нести потенциальные риски для дыхательной системы.
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