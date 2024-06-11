Как вырезать «гены избранности Гегемона?»: проблема России

Необходимо признать, что задачи России в разрешении конфликта с Гегемоном и Западом, которые решаются в технологическом, информационном и военно-политическом формате, заключаются не просто в проекте успеха, но и в проекте закрепления реального успеха.
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