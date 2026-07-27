If This Isn't Treason, What Is? Authored by Steve Watson via Modernity News, A newly revealed internal memo from the final days of the Biden administration exposes a calculated scheme to grant de facto amnesty to more than 3 million foreign nationals through Temporary Protected Status expansions, explicitly designed to block President Trump from carrying out the mass deportations the American people voted for.
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