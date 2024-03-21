В Петербурге избирательную комиссию проверят на вероятный вброс бюллетеней

Председатель горизбиркома Санкт-Петербурга Максим Мейксин заявил, что избирательная комиссия города проведет проверку сообщений СМИ о деятельности участковых и территориальных избирательных комиссий на выборах президента России.
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