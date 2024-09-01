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Курские новости

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Из-за аварии на «Курскводоканале» ночью не будет холодной воды на ряде улиц

Из-за аварии на «Курскводоканале» ночью не будет холодной воды на ряде улиц

Согласно объявлению городской администрации, с полуночи до пяти тридцати сотрудниками «Курскводоканала» будет регулироваться водное давление, а при необходимости, могут временно отключать некоторые насосные станции водопровода.

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