Из-за аварии на «Курскводоканале» ночью не будет холодной воды на ряде улиц

Согласно объявлению городской администрации, с полуночи до пяти тридцати сотрудниками «Курскводоканала» будет регулироваться водное давление, а при необходимости, могут временно отключать некоторые насосные станции водопровода.
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