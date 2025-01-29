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Россия призвала Израиль отменить запрет деятельности БАПОР

Россия призвала Израиль отменить запрет деятельности БАПОР

Россия призывает Израиль отменить запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и просит США оказать давление на ближневосточную страну в этом вопросе.

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