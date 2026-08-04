‼️🇷🇺🏴☠️Бои на южном фронте: 4-я база кошмарит тылы врага за Днепром ▪️Операторы 4-й военной базы атакуют технику и инженерные позиции врага за рекой Днепр.
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‼️🇷🇺🏴☠️Бои на южном фронте: 4-я база кошмарит тылы врага за Днепром ▪️Операторы 4-й военной базы атакуют технику и инженерные позиции врага за рекой Днепр.
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