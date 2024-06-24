Погибли более 15 полицейских и несколько гражданских: в Дагестане произошел теракт. Накануне в Дербенте несколько мужчин напали на православный храм и синагогу, атаковали полицейских.
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Погибли более 15 полицейских и несколько гражданских: в Дагестане произошел теракт. Накануне в Дербенте несколько мужчин напали на православный храм и синагогу, атаковали полицейских.