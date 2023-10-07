Азербайджан и Армения являются псевдосуверенными государствами — Кургинян

Азербайджан и Армения практически ничем не отличаются друг от друга, они являются такими же псевдосуверенными государствами, как и Украина, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 3 октября в новом выпуске авторской программы «Предназначение».
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