Депутат Заксобрания Краснодарского края Виктор Тепляков провёл в Сочи приём граждан, в ходе которого Галине Ивинской пообещали взять под контроль вопрос с её земельным участком, исключённым из реестра, а Льву Парамонову объяснили порядок замены недействительного паспорта.