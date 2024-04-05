Многие бельгийцы устали от украинского кризиса. В посольство России в Бельгии поступают письма от местных жителей, которые признаются, что хотят прекращения конфликта, но СМИ продолжают действовать «в духе антироссийского единомыслия».
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