Налогами вычел: Израиль заморозил палестинские сборы

С 7 октября, когда радикалы из ХАМАС напали на израильские поселения, еврейское государство заморозило и не передает Палестинской автономии свыше 70% налоговых и таможенных поступлений, собираемых на ее территории, заявил «Известиям» глава партии «Палестинская национальная инициатива» Мустафа Баргути.