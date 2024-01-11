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Налогами вычел: Израиль заморозил палестинские сборы

Налогами вычел: Израиль заморозил палестинские сборы

С 7 октября, когда радикалы из ХАМАС напали на израильские поселения, еврейское государство заморозило и не передает Палестинской автономии свыше 70% налоговых и таможенных поступлений, собираемых на ее территории, заявил «Известиям» глава партии «Палестинская национальная инициатива» Мустафа Баргути.

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