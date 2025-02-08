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Петербургский дневник

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Колесов: в Петербурге и Ленобласти зафиксировали рекордное атмосферное давление

Колесов: в Петербурге и Ленобласти зафиксировали рекордное атмосферное давление

Сегодня ночью оно достигло отметки 791,5 мм ртутного столба в городе и 792,8 мм на юго-востоке области Синоптик Александр Колесов рассказал о рекордах атмосферного давления, которые были зафиксированы сегодня ночью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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