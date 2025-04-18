«Пешеходы, радуйтесь»: в России снизили максимальную скорость для электросамокатов

В России снизили максимально разрешенную скорость езды на электросамокатах до 20 километров в час. Долгожданное для многих пешеходов нововведение подтвердили в крупных кикшеринговых сервисах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Парламентскую газету».
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