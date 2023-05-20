Федеральное агентство новостей №1

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«Необычная статистика»: Стали известны самые востребованные языки для военных переводчиков

«Необычная статистика»: Стали известны самые востребованные языки для военных переводчиков

Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров сообщил, что одним из самых востребованных языков для изучения среди военных переводчиков стал украинский.

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