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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэр Мадрида про «Атлетико»: «Клубный чемпионат мира – уникальная возможность. Например, там не будет «Барсы». Эта радость была бы очень полезна»

Хосе Луис Мартинес-Альмейда ответил на вопрос о том, что бы он сказал футболисту команды Конору Галлахеру, который, как и политик, посетил премию Laureus Awards.

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