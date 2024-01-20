Кейт Миддлтон нашли замену: принц Уильям привел к детям другую женщину

Королевский наследник даже не скрывает, что бессилен перед обстоятельствами. Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми во время похода в Церковь Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Операция на брюшной полости надолго вывела из строя Кейт Миддлтон.
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