Житель Вятских Полян заплатит штраф за незаконный оборот специальных технических средств

Собранные следственным отделом по городу Вятские Поляны доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в отношении кировчанина, уличенного в совершении преступления, предусмотренного ст.
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