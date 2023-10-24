Вятка Областная
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Вятка Областная

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Житель Вятских Полян заплатит штраф за незаконный оборот специальных технических средств

Собранные следственным отделом по городу Вятские Поляны доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в отношении кировчанина, уличенного в совершении преступления, предусмотренного ст.

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