Минобороны: после звонка Остина Шойгу состоялся еще один разговор между военными России и США

После телефонных переговоров между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остиным состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.