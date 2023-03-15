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Минобороны: после звонка Остина Шойгу состоялся еще один разговор между военными России и США

Минобороны: после звонка Остина Шойгу состоялся еще один разговор между военными России и США

После телефонных переговоров между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остиным состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

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